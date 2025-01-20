Рассказывать интересные истории советует сегодня народный календарь

07:01, 21 января 2025, ПАИ

Емелин день наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Дата получила название в память о преподобном епископе Емилиане Кизическом, жившем в IX веке.

Если накануне, на Ивана-бражника, на Руси «запивали» счастье девушек, которых против их воли выдавали замуж, то на Емелю (Емилиана) наступал черед парней. Родительское решение о браке не всегда совпадало с желанием жениха, но считалось, что если «залить» супружество крепкими напитками, то ненавистный союз скорее придет к тому, что называется «стерпится — слюбится».

В этот день было принято угощать кума с кумой. Считалось, что это принесет здоровье детям. Приходя к званому обеду, кум и кума приносили с собой подарок — брусок мыла и полотенце. При первом же купании ребенка его следовало мыть этим мылом и обтирать этим полотенцем, приговаривая: «С гуся вода, с моего дитятка худоба!»

Кроме того, существовал обычай рассказывать сказки, небылицы, интересные истории. Для этого вся семья вечером собиралась в доме. Отсюда и известная поговорка: «Мели, Емеля, твоя неделя!».

Емельян, как и Иван-бражник, носил прозвище Перезимник, что означало поворот зимы к весне и обещало скорую смену погоды. В то же время Емельян — это и «накрути буран». Метель в этот день считалась обычным явлением, однако подмечали направление ветра. Если дует с юга — значит, лето будет богатым на грозы.