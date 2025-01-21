Великолучанин отправится под суд за угрозы жене

08:54, 21 января 2025, ПАИ

Великолучанин отправится под суд за угрозы жене пистолетом, сообщили ПАИ в прокуратуре Великих Лук.

В конце октября 2024 года во время конфликта с супругой мужчина заявил жене, что намерен убить её, после чего взял пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов в непосредственной близости от женщины.

Испугавшись, великолучанка обратилась в полицию. Санкция ч. 1 ст. 119 УК РФ, по которой будут судить мужчину, предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе и лишение свободы на срок до двух лет.