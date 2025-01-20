Стало известно, о каких офисах мечтают псковичи

09:42, 21 января 2025, ПАИ

Жители Псковской области рассказали, что для них рабочее место мечты. Об этом сообщает hh.ru по СЗФО.

В концепцию комфорта на рабочем месте большинство опрошенных местных респондентов включают такие аспекты, как порядок и чистота в офисе (77%), наличие современной техники (74%), удобная мебель (55%), комфортная температура воздуха (48%) и отсутствие посторонних шумов (42%). Для каждого четвертого респондента (26%) также важна зона отдыха на рабочем месте.

Менее значительными, но все же актуальными для продуктивной работы являются наличие кофемашины и перекусов (29%), а также отсутствие сквозняков (26%). Только 6% опрошенных отметили, что состояние офиса не играет для них большой роли, главное для них — это хорошие коллеги и интересные задачи.

Некоторые респонденты предложили более креативные идеи о том, что делает рабочее место комфортным. Например, один из участников подчеркнул, что его комфорт зависит от количества кошек в офисе. Для других важно, чтобы офис был дружелюбен к собакам. Кроме того, часть опрошенных считает, что наличие диванов и кроватей для работы в лежачем положении может повысить уровень удобства.

В компании отметили, что некоторые работодатели готовы учитывать пожелания сотрудников и создавать нестандартные офисные пространства. Например, в некоторых IT и финансовых компаниях появляются спортивные залы, комнаты для йоги и фитобары, что помогает сотрудникам легче поддерживать баланс между работой и личной жизнью.

Некоторые компании даже внедрили «комнаты сна» — специальные помещения в формате капсульного отеля для коротких перерывов или отдыха, что положительно сказывается на продуктивности. Еще одной идеей стали звукоизолированные комнаты для эмоциональной разрядки, где сотрудники могут «прокричаться» и избавиться от стресса.