Великолукский медколледж открывает набор на программы повышения квалификации

10:01, 21 января 2025, ПАИ

Великолукский медицинский колледж открывает набор на программы повышения квалификации, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Всего будет три программы: «Подготовка преподавателей первой помощи», «Обучение лиц, обязанных и (или) имеющих право оказывать первую помощь», «Оказание первой помощи».

Эти программы предназначены для тех, кто хочет углубить свои знания в области оказания первой медицинской помощи и приобрести навыки преподавания данной дисциплины. Программы подходят как для медицинских работников, так и для всех желающих повысить свою квалификацию в этой сфере.

Обучение будет проходить под руководством специалистов колледжа, имеющих многолетний опыт работы в медицине и педагогике. Запись уже открыта. Для получения дополнительной информации и записи на обучение необходимо звонить по телефону 8 81153 78 984 (доб. 105, 106).