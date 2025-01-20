Концерт «Токката и фуга» пройдёт в Пскове 25 января

10:03, 21 января 2025, ПАИ

Концерт органной музыки «Токката и фуга» пройдёт в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви (улица Плехановский Посад, 64) в Пскове в субботу, 25 января. Мероприятие начнётся в 17:00, сообщили ПАИ организаторы.

В концерте примет участие выпускница магистратуры кафедры органа, клавесина и карильона факультета искусств СПбГУ, штатный органист лютеранского прихода святой Анны церкви Ингрии (Аннекирхе, Санкт-Петербург), органистка Александра Веткина.

На концерте прозвучат духовные произведения XVI–XVIII веков немецких композиторов и органистов эпохи барокко: Иоганна Якоба Фробергера, Георга Муффата, Дитриха Букстехуде и Иоганна Себастьяна Баха. Слушатели смогут познакомиться с различными токкатами и фугами композиторов этой эпохи.

Посетить концерт можно по пригласительным за пожертвования. Их можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Продолжительность концерта – 60 минут без антракта.