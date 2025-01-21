Похитителя спиртного задержали росгвардейцы в Пскове
Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
20 января около 16:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Алтаева сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 31-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртное.
По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.
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