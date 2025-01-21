Почти 18 тонн датских креветок не пропустили через границу в Псковской области

10:26, 21 января 2025, ПАИ

17,8 тонны датских креветок не пропустили через российско-латвийскую границу в МАПП «Бурачки» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Груз везли в Казахстан. Сотрудник Россельхознадзора установил отсутствие разрешения на ввоз этой партии креветок в Алма-Ату.

В итоге ввоз товара на таможенную территорию ЕАЭС запретили, оформили декларацию о возврате груза. Креветки возвратили на сопредельную территорию, уточнили в пресс-службе.