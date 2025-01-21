Фигуристки из Великих Лук стали призёрами соревнований в Смоленске

11:00, 21 января 2025, ПАИ

Великолукские фигуристки стали призёрами соревнований Skate Smolensk, которые прошли 19 января. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Экспресс».

В третьем юношеском разряде за победу боролись Екатерина Захарич и Яна Агапонова. Захарич стала бронзовым призёром, а Агапонова остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место.

Кроме того, третье место в состязаниях по третьему разряду заняла Злата Чистова.

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