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Спорт

Фигуристки из Великих Лук стали призёрами соревнований в Смоленске

Великолукские фигуристки стали призёрами соревнований Skate Smolensk, которые прошли 19 января. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Экспресс».

Фото: спортшкола «Экспресс»

В третьем юношеском разряде за победу боролись Екатерина Захарич и Яна Агапонова. Захарич стала бронзовым призёром, а Агапонова остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место.

Кроме того, третье место в состязаниях по третьему разряду заняла Злата Чистова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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