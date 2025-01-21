Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают на службу в полицию

УМВД России по Псковской области приглашает граждан РФ в возрасте от 18 до 50 лет на службу в органы внутренних дел, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Кандидатам обещают достойную и стабильную зарплату с возможностью увеличения в зависимости от выслуги лет и специального звания.

Также будущим сотрудникам обещают бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и их семей, выплату страховых компенсаций до 320 тысяч рублей в случае травмы, полученной во время выполнения служебных обязанностей или в быту, компенсацию за аренду жилья, санаторно-курортное лечение сотрудников и их семей, возможность получения бесплатного высшего образования и возможность получить выплату на покупку жилья при наличии 10-летнего стажа службы.

Сотрудники имеют право на пенсию после 20 лет службы или при достижении предельного возраста пребывания на службе – 50 лет, а также на единовременное денежное пособие при увольнении. Ежегодный отпуск составляет 30 календарных дней, не включая выходные и праздничные дни, которые могут выпасть на период отпуска. Дополнительные дни отпуска предоставляют за выслугу лет: пять дней при 10-летнем стаже, десять дней при 15-летнем стаже и 15 дней при 20-летнем стаже. Также предусмотрена ежегодная материальная помощь при уходе в отпуск.

По всем вопросам трудоустройства необходимо обращаться по телефонам (8 8112) 59-26-62 и 59-24-19 или в отдел кадров территориального органа внутренних дел РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 января 2025

Владимир Путин поздравил с 95-летием жительницу Дедовичского района
21 января 2025

Школьники из Себежского района прошли посвящение в юнармейцы
21 января 2025

Капитальный ремонт здания поликлиники завершён в Гдове
21 января 2025

Заключившие контракт с Минобороны псковичи отправились на военную службу
21 января 2025

Семья соотечественников переехала из Финляндии в Псковскую область
21 января 2025

Российский авиаперевозчик продал более 66 тысяч детских билетов за полцены
21 января 2025

До –6 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 22 января
21 января 2025

На полигоне в Пскове проходит очередной этап практических занятий 76-й дивизии

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...