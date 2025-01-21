На полигоне в Пскове проходит очередной этап практических занятий 76-й дивизии
В Пскове на полигоне «Завеличье» проходит очередной этап практических занятий личного состава 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
Занятия по боевой подготовке будут проводиться по 31 мая. Горожан просят сохранять спокойствие.
Нахождение на территории и вблизи границ полигона Завеличье опасно для жизни. Горожан, проникших на территорию объектов полигона, задержат и передадут полиции.
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