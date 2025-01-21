Часть улицы Байкова в Пскове закроют для транспорта на несколько дней

11:02, 21 января 2025, ПАИ

В связи с ремонтом сетей теплоснабжения с 9:00 27 января до 17:00 31 января будет закрыто движение транспорта по улице Байкова в районе дома №5, сообщили ПАИ в администрации Пскова.

В качестве объезда определены улицы Рокоссовского, Западная и Коммунальная.

Горожан просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.