Великолукская компания «Слактис» возместит долг в 3 млн рублей за негативное воздействие на природу

11:16, 21 января 2025, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области взыскал с ООО «Слактис» (Великолукский район) более 3 млн рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год. Об этом сообщается в телеграм-канале суда.

Во время проверки, которую провели специалисты Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, выяснилось, что ООО «Слактис» не представило декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год. И фактически плата за негативное воздействие на окружающую среду не была внесена.

При этом хозяйственная и иная деятельность юридических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе принципа платности природопользования и возмещения вреда окружающей среде, уточнили в суде.

«Непринятие обществом мер к погашению образовавшейся задолженности в добровольном порядке явилось основанием для обращения управления в суд. 15 января исковые требования удовлетворены в полном объеме», - сообщили в арбитражном суде.