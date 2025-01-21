Медрегистратор требуется в Псковский областной центр психиатрии

11:47, 21 января 2025, ПАИ

В Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии требуется медицинский регистратор, сообщили ПАИ в медучреждении.

В перечень обязанностей входит регистрация пациентов и лиц, обратившихся за медицинской помощью, консультацией и с целью профилактического осмотра; оформление первичной медкарты амбулаторного больного, карты профилактического осмотра, талона амбулаторного пациента; предоставление информации о работе служб и врачебном приёме по телефону.

Опыт и образование не требуются. Пятидневный график работы. Место работы: Псков, ул. Чудская, 4. Подробности можно уточнить по телефону 8 (8112) 69-67-11.