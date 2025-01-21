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Заключившие контракт с Минобороны псковичи отправились на военную службу

Очередная группа контрактников из Псковской области отправилась на военную службу, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Здесь и далее: скриншоты выпуска телеканала

Перед этим был проведён медосмотр и инструктаж. Псковичам также выдали форму и сухпайки. Впереди их ожидает дорога до учебного центра. Там они пройдут подготовку по своей военной специальности, а позже будут отправлены в подразделения.

«Я был к этому готов, поэтому решил поехать. Я еду защищать своих родных и близких и чтобы в России все были спокойны», – отметил один из военнослужащих.

Добавим, что сегодня при поступлении на военную службу от года и более военнослужащие получают единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей, служебное жильё или возможность быстрого приобретения квартиры за счёт Министерства обороны через накопительную ипотечную систему.

Ещё одна привилегия – бюджетные места в вузах для детей. Заработная плата контрактников составляет от 210 тысяч рублей. Также им предоставляется оплачиваемый 30-дневный отпуск. Кроме того, согласно указу президента, с граждан, которые заключили контракт с 1 декабря 2024 года, списывают задолженности в размере до десяти миллионов рублей.

Псковичам, желающим поступить на службу в Вооружённые силы России на контрактной основе, необходимо обращаться по адресу: Псков, улица Первомайская, 38 или по телефону 66-73-45.

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