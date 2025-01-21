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Общество

Восемь иностранцев получили сроки в псковских колониях за попытку незаконно пересечь госграницу

За попытку незаконного пересечения государственной границы России к уголовной ответственности в Псковской области привлечены восемь жителей Юго-Восточной Азии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Псковской области

В октябре в лесах Палкинского района были задержаны восемь граждан Юго-Восточной Азии и сопровождавшие их двое жителей Псковской области. В ходе разбирательства установлено, что иностранцы собирались незаконно пересечь государственную границу России и отправиться в Латвию.

Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Псковской области

По этому факту возбуждено и расследовалось уголовное дело. Иностранцы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 322 УК РФ, им назначено наказание в виде лишения свободы: семерым - на срок 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, одному - на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Двум жителям Псковской области назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа на сумму 120 тысяч рублей каждому.

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