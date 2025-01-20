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Культура

Книгу «История Синей Николы» презентуют в центральной библиотеке Пскова 24 января

24 января в 17:00 Центральная городская библиотека Пскова организует презентацию историко-художественного издания «История Синей Николы» при участии составителя книги Аллы Калачевой, историка и краеведа Юрия Конова, писателя Татьяны Дубровской. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

Фото предоставлено библиотекой

Книга посвящена истории деревни Синяя Никола, которая находится в Красногородском районе Псковской области. Название деревне дали речка Синяя и храм Святого Николая Чудотворца на берегу. Первое упоминание о Синеникольском погосте в Писцовой книге Псковской земли относится к 1585 году.

Вся новейшая история Синей Николы связана с семьей писательницы Татьяны Дубровской, благодаря которой стали возрождаться духовная жизнь и восстанавливаться храм в Синей Николе. Писательница поделится материалами из семейного архива о ее прадеде, который возил по ямщицкому тракту сына поэта – Александра Александровича Пушкина, воспоминаниями о поэте Никандре Алексееве, который родился в деревне Синяя Никола, издавался в Париже, вернувшись, основал газету «Псковский пахарь», был редактором «Псковского набата» и приходился троюродным братом ее отцу Василию Васильеву («Василий в кубе» – так называется одна из глав этой книги), и историями из дневника Василия Васильева о крестьянском быте, труде, о месте человека в условиях нового времени, о коллективизации.

На презентации книги Татьяна Дубровская прочитает цикл своих стихотворений о Синей Николе.

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