Жительница Пыталово отправилась под стражу из-за продырявленного лёгкого событульника

13:00, 21 января 2025, ПАИ

45-летняя ранее судимая жительница Пыталово, подозреваемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, заключена под стражу по решению суда. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

15 января около 18:30 во время застолья и ссоры со знакомым женщина взяла нож и ударила потерпевшего в грудь. Ранение оказалось проникающим и повредило мужчине лёгкое. Свою вину женщина не отрицает.

С учетом данных о личности подозреваемой (ранее судима, имеет непогашенные судимости, в том числе за совершение аналогичного преступления против жизни и здоровья, не работает, состоит на учете у нарколога и в МВД) суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 16 марта включительно.