Проект великолукского завода «Импульс» находится в завершающей стадии

12:59, 21 января 2025, ПАИ

Проект великолукского завода «Импульс» находится в завершающей стадии, сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в рамках рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Видео встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Предприятие «Импульс», которое занимается разработкой новой линейки аккумуляторов, ведёт работу по трём цехам, отметил председатель профильного комитета. «В первом цехе практически на 100 % смонтирована линия, а в двух других монтируется оборудование. По итогам первого квартала планируется всё запустить», – подчеркнул Андрей Михеев.

Ранее сообщалось, что в прошлом году проект великолукской компании электротехнической продукции «ЗЭТО» получил заём как участник национального проекта «Производительность труда».