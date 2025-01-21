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О ложной рекламе БАДов под видом лекарств предупредили псковичей в Роспотребнадзоре

Управление Роспотребнадзора по Псковской области предупреждает жителей региона о фактах распространения недобросовестной рекламы медицинских препаратов по почтовым ящикам в виде газеты «ПроЗдоровье».

Фото: ПАИ

Эти материалы содержат ложную информацию о высокой эффективности рекламируемых препаратов. На самом деле они либо не зарегистрированы, либо зарегистрированы как косметика, парфюмерия или БАДы.

Использование таких средств вместо профессиональной медицинской помощи может быть опасно для вашего здоровья и привести к ухудшению состояния.

Псковичам рекомендуется проявлять осторожность и не приобретать рекламируемые препараты без консультации с врачом.

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