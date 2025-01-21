Школьники из Себежского района прошли посвящение в юнармейцы

13:08, 21 января 2025, ПАИ

Торжественная церемония посвящения обучающихся в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» прошла в Кузнецовской средней школе Себежского района, пишет газета «Призыв».



Фото: Кузнецовская средняя школа



Фото: Кузнецовская средняя школа



Фото: Кузнецовская средняя школа





Ещё пять шестиклассников приняли в ряды юнармейцев. Каждому юнармейцу в этот день выпала честь произнести торжественную клятву: всегда быть верным своему Отечеству, соблюдать устав «Юнармии», следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, защищать слабых, стремиться к победам в учёбе и спорте, чтить память героев.

Каждому из ребят вручили значок юнармейца.

«Поздравляем новых юнармейцев с этим значимым событием и желаем ребятам счастья, здоровья, крепкой дружбы, взаимовыручки и успехов во всех добрых делах!» – отметил коллектив школы.