Школьники из Себежского района прошли посвящение в юнармейцы
Торжественная церемония посвящения обучающихся в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» прошла в Кузнецовской средней школе Себежского района, пишет газета «Призыв».
Ещё пять шестиклассников приняли в ряды юнармейцев. Каждому юнармейцу в этот день выпала честь произнести торжественную клятву: всегда быть верным своему Отечеству, соблюдать устав «Юнармии», следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, защищать слабых, стремиться к победам в учёбе и спорте, чтить память героев.
Каждому из ребят вручили значок юнармейца.
«Поздравляем новых юнармейцев с этим значимым событием и желаем ребятам счастья, здоровья, крепкой дружбы, взаимовыручки и успехов во всех добрых делах!» – отметил коллектив школы.