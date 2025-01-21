Подведены итоги жеребьёвки чемпионата Пскова по баскетболу

13:49, 21 января 2025, ПАИ

Подведены итоги жеребьёвки чемпионата Пскова по баскетболу среди мужских команд, игры которого пройдут в Доме спорта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Пскова.

На соревнования заявились 11 коллективов. Команды разделили на две подгруппы. В первой группе – команды «Дно», «Политехник», «Элтех», «Викинг» и «Политехник-2». Во второй группе – «Абсолютное Динамо», «Либерти», Псковские барсы», «Колледж ПсковГУ», «Агротех» и «Анлим».

Скоро организаторы опубликуют расписание матчей, которые начнутся 25 января.

Отметим, что женский городской чемпионат стартует 1 февраля, а предварительные заявки на участие принимают до 25 января.

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