Владимир Путин поздравил с 95-летием жительницу Дедовичского района

13:21, 21 января 2025, ПАИ

Персональное поздравление с 95-летием от президента России Владимира Путина вручили жительнице Дедовичского района, труженице тыла Нине Антоновне Петровой, пишет газета «Коммуна».



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»







Поздравить именинницу пришли заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Наталья Степанова и глава администрации Вязьевской волости Александр Дубрянин. Они передали Нине Петровой поздравительный адрес от президента России вместе с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни, а также подарки от правительства Псковской области и муниципалитета.

Нина Петрова родом из деревни Дубовая, которую во время Великой Отечественной войны сожгли фашисты. В послевоенное время она трудилась на благо Отечества – более 30 лет она работала в колхозе дояркой.