Документальный фильм о развитии российских студенческих отрядов покажут на «Первом Псковском»

14:30, 24 января 2025, ПАИ

Документальный фильм «Путь к изменениям» в честь 65-летия студенческих отрядов в России и 20-летия организации «Российские студенческие отряды» пройдёт на телеканале «Первый Псковский».

Кинокартина освещает не только современные отряды, но и долгую историю этого движения, начиная с 1959 года. В сюжете переплетаются две линии: студенческие отряды советской эпохи и современное движение РСО.

В съёмках фильма принимали участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр иностранных дел России Сергей Лавров, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике, председатель правления РСО Михаил Киселёв и другие.

Каждый из персонажей фильма являлся участником движения студенческих отрядов. Высокопоставленные общественно-политические деятели поделятся своими историями о работе в студенческих отрядах, а также расскажут, как движение влияет на развитие экономики страны и воспитание молодёжи.

Посмотреть фильм можно будет в эфире телеканала «Первый Псковский» 25 января в 20:20. Повтор запланирован на 26 января на 12:30.