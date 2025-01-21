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Общество

34% обратившихся в этом году в службу занятости псковичей уже нашли работу

34% обратившихся в этом году в службу занятости псковичей уже нашли работу. Об этом ПАИ сообщили в областном центре занятости населения. Процент трудоустройства по сравнению с прошлым годом вырос на 3,5%.

Выравнивается соотношение мужчин и женщин среди трудоустроившихся. «Процент женщин, получивших работу, вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – уточнили в центре. – Это связано с разработкой клиентских маршрутов – специальных программ по мерам поддержки отдельных категорий граждан. Почти половина трудоустроившихся проживает в сельской местности. Такое соотношение связано с началом работы обновлённых кадровых центров в разных регионах области».

Жители активнее стали обращаться в филиалы центра для консультаций и сопровождения. Годом ранее лишь треть соискателей на селе смогли реализовать себя на рынке труда. Тренд, по словам специалистов из центра занятости, наблюдается с 2020 года, когда стартовал федеральный проект «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

К тому же уровень регистрируемой безработицы снизился в 11 раз, коэффициент напряженности на рынке труда – в 8 раз. «Такие результаты дают понять, что прошедшая пятилетка помогла заметно улучшить ситуацию на рынке труда, и эта работа будет продолжаться со стартом нового нацпроекта «Кадры», – добавили в центре.

В этом году областной центр занятости планирует провести более 100 мероприятий, привлечь более четырёх тысяч молодых людей к существующим проектам и реализовать три новых проекта.

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