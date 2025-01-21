Псковский госуниверситет объявил о запуске нового сайта
Псковский госуниверситет объявил о запуске нового сайта. Обновился не только дизайн, но и структура и наполнение разделов.
На сайте в удобном формате собрана полезная информация об учёбе, научной деятельности и студенческой жизни в ПсковГУ. В разделе «Студентам» имеется расписание занятий и календарь событий, на медиапортале – новости, фоторепортажи и видеосюжеты.
Есть также рубрики «80-летие Победы», «Учёные о Пскове», «О преподавателях», «Студенческая жизнь», «Для абитуриентов», «История в каждом доме», «Интересные факты».
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