Псковский госуниверситет объявил о запуске нового сайта

15:20, 21 января 2025, ПАИ

Псковский госуниверситет объявил о запуске нового сайта. Обновился не только дизайн, но и структура и наполнение разделов.

На сайте в удобном формате собрана полезная информация об учёбе, научной деятельности и студенческой жизни в ПсковГУ. В разделе «Студентам» имеется расписание занятий и календарь событий, на медиапортале – новости, фоторепортажи и видеосюжеты.

Есть также рубрики «80-летие Победы», «Учёные о Пскове», «О преподавателях», «Студенческая жизнь», «Для абитуриентов», «История в каждом доме», «Интересные факты».