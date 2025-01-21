Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в ПсковГУ

16:09, 21 января 2025, ПАИ

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в ПсковГУ сегодня, 21 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Состоялся теоретический тур олимпиады по химии, в котором приняли участие семь школьников. Завтра им предстоит экспериментальный тур, где они будут работать в лабораториях и выполнять опыты, рассказала начальник отдела профориентации и поддержки одарённых детей ПсковГУ, организатор проведения Всероссийской олимпиады школьников Елизавета Баринова.

«Поскольку у нас на базе университета действует центр олимпиадного движения школьников Северо-Запада, то по результатам его работы можно отметить, что именно по подготовке к таким предметам, как история, обществознание, литература и математика, число слушателей программ ежегодно увеличивается», – отметила Елизавета Баринова.

Всероссийская олимпиада школьников проходит в четыре этапа: школьные, муниципальные и региональные туры, а также заключительный этап, уточнила она.

В этом году ПсковГУ является площадкой проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, которая пройдёт в конце апреля. Приедут дети со всей России, подчеркнула Елизавета Баринова.

Своими эмоциями от участия в олимпиаде поделилась ученица 9-го класса лицея № 4 Дарья Светцова.

«Сначала я, как и все участники, прошла школьный этап, а после вышла на муниципальный этап, где к моему удивлению заняла первое место, и по проходным баллам я оказалась здесь. Мне очень нравится химия и биология. В будущем я планирую поступить на «лечебное дело». Писала также биологию, но вышла только на химию. В олимпиадах я участвую уже третий год подряд и каждый год выхожу на муниципальные этапы, но в этом году повезло оказаться и здесь», – подчеркнула школьница.

По её словам, было довольно сложно и много времени уходило на учёбу и подготовку, поэтому получилось справиться с заданиями.

Сейчас олимпиады по всей России проводят по 24 предметам. В Псковской области 21 предмет, желающих на участие нет в китайском и испанском языках, рассказал заместитель председателя регионального организационного комитета Всероссийской олимпиады школьников Илья Васильев.

«Обычно у нас участвует от 500 ребят и больше ежегодно, и где-то около 150 становятся победителями и призёрами регионального этапа. На заключительном этапе – порядка восьми детей, которые становятся в основном призёрами этапа. <...> Главное – желание и умение трудиться, оттачивать навыки и обращать внимание на задания прошлых лет, поскольку они всё-таки однотипные. Если ребёнок тренируется и ежегодно участвует в школьном, муниципальном этапах, то ему и на региональном этапе будет легче», – заметил Илья Васильев.