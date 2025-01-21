Стало известно, что будет находиться в Доме Седельщикова в Пскове
Стало известно, что будет находиться в памятнике архитектуры «Дом Седельщикова» на улице Герцена, 5 в Пскове. Об этом ПАИ рассказали в компании «Конструкторское бюро РАСКАТ», которая является собственником здания.
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
«Здание будет приспособлено под нужды нашей компании. Основная функция – офисное пространство», – отметили в компании.
Сейчас на объекте завершаются первоочередные противоаварийные работы по проекту. Здание уже расчистили от бытового и строительного мусора, установили временное ограждение по периметру, а также сделали аварийное укрепление дверей и окон и возвели временную кровлю.
Напомним, что само здание неоднократно горело. В мае 2023 года Дом Седельщикова изъяли из собственности для продажи на торгах.
Добавим, что Дом Седельщикова – это двухэтажное кирпичное здание XIX века на каменной подклети XVII века. В конце XIX века дом находился во владении Седельщикова. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.
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