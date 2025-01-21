Стало известно, что будет находиться в Доме Седельщикова в Пскове

16:49, 21 января 2025, ПАИ

Стало известно, что будет находиться в памятнике архитектуры «Дом Седельщикова» на улице Герцена, 5 в Пскове. Об этом ПАИ рассказали в компании «Конструкторское бюро РАСКАТ», которая является собственником здания.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



























«Здание будет приспособлено под нужды нашей компании. Основная функция – офисное пространство», – отметили в компании.

Сейчас на объекте завершаются первоочередные противоаварийные работы по проекту. Здание уже расчистили от бытового и строительного мусора, установили временное ограждение по периметру, а также сделали аварийное укрепление дверей и окон и возвели временную кровлю.

Напомним, что само здание неоднократно горело. В мае 2023 года Дом Седельщикова изъяли из собственности для продажи на торгах.