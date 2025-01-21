Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стало известно, что будет находиться в Доме Седельщикова в Пскове

Стало известно, что будет находиться в памятнике архитектуры «Дом Седельщикова» на улице Герцена, 5 в Пскове. Об этом ПАИ рассказали в компании «Конструкторское бюро РАСКАТ», которая является собственником здания.

  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Дом Седельщикова в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

«Здание будет приспособлено под нужды нашей компании. Основная функция – офисное пространство», – отметили в компании.

Сейчас на объекте завершаются первоочередные противоаварийные работы по проекту. Здание уже расчистили от бытового и строительного мусора, установили временное ограждение по периметру, а также сделали аварийное укрепление дверей и окон и возвели временную кровлю.

Напомним, что само здание неоднократно горело. В мае 2023 года Дом Седельщикова изъяли из собственности для продажи на торгах.

Добавим, что Дом Седельщикова – это двухэтажное кирпичное здание XIX века на каменной подклети XVII века. В конце XIX века дом находился во владении Седельщикова. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 января 2025

Как в Пскове будут сохранять Дом Седельщикова, рассказали собственники здания
21 января 2025

Псковский специалист объяснила рост спроса на психологов после Нового года
21 января 2025

Инвестор рассказал, сколько по времени займет реставрация Дома Седельщикова в Пскове
21 января 2025

Почти 300 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
21 января 2025

Стало известно, что будет находиться в Доме Седельщикова в Пскове
21 января 2025

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла более чем на 17 %
21 января 2025

Глава Локнянского округа поделился опытом реализации муниципальной реформы с коллегами
21 января 2025

Ставки по потребительским кредитам могут вырасти до 50%

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...