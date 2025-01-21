Инвестор рассказал, сколько по времени займет реставрация Дома Седельщикова в Пскове

17:00, 21 января 2025, ПАИ

На разработку проекта по сохранению объекта культурного наследия «Дом Седельщикова» в Пскове уйдёт до 18 месяцев. Об этом ПАИ сообщили в компании «Конструкторское бюро РАСКАТ», которая является собственником здания.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



























«В данный момент приступаем к разработке проекта на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. На разработку проекта и его согласование потребуется до 18 месяцев», – отметили в компании.

Далее будет возможность приступить к работам согласно утвержденному проекту. Они могут занять срок от 15 до 20 месяцев. «Точнее можно будет сказать после проведения исследовательских работ в рамках проекта по сохранению ОКН. Сроки проведения работ утверждены в охранном обязательстве, выданном комитетом по охране памятников Псковской области», – подчеркнули в компании.

Напомним, что в здании расположится офисное пространство компании.

Добавим, что Дом Седельщикова – это двухэтажное кирпичное здание XIX века на каменной подклети XVII века. В конце XIX века дом находился во владении Седельщикова. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.