Инвестор рассказал, сколько по времени займет реставрация Дома Седельщикова в Пскове
На разработку проекта по сохранению объекта культурного наследия «Дом Седельщикова» в Пскове уйдёт до 18 месяцев. Об этом ПАИ сообщили в компании «Конструкторское бюро РАСКАТ», которая является собственником здания.
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
«В данный момент приступаем к разработке проекта на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. На разработку проекта и его согласование потребуется до 18 месяцев», – отметили в компании.
Далее будет возможность приступить к работам согласно утвержденному проекту. Они могут занять срок от 15 до 20 месяцев. «Точнее можно будет сказать после проведения исследовательских работ в рамках проекта по сохранению ОКН. Сроки проведения работ утверждены в охранном обязательстве, выданном комитетом по охране памятников Псковской области», – подчеркнули в компании.
Напомним, что в здании расположится офисное пространство компании.
Добавим, что Дом Седельщикова – это двухэтажное кирпичное здание XIX века на каменной подклети XVII века. В конце XIX века дом находился во владении Седельщикова. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.
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