Пскович отправился под суд за приготовление пищи на Вечном огне

16:10, 21 января 2025, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет мужчина по обвинению в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.



По версии следствия, 28 июля 2024 года нетрезвый житель Пскова готовил пищу на Вечном огне в сквере Павших Борцов, который является частью мемориального комплекса.



Во время расследования уголовного дела суд по ходатайству следственных органов избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.



Следствие уже собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.