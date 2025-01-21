О ремонте оборудования в главной котельной Завеличья рассказал Борис Елкин

17:26, 21 января 2025, ПАИ

О ремонте оборудования в главной котельной Завеличья рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Котельная № 20 в Гаражном проезде – одна из трёх котельных, обеспечивающих теплом и горячей водой 75 тысяч жителей дальнего Завеличья.

Во время диагностики специалисты Псковских тепловых сетей обнаружили, что в одном из котлов истончились трубы и есть вероятность протечки. «Поэтому было принято решение о срочном ремонте котла. Демонтаж изношенного оборудования начался в прошлом году. На сегодняшний день вся «начинка» конвективной части котла заменена, продолжается его обшивка жаропрочным изолирующим материалом, чтобы избежать потерь тепла», – пояснил Борис Елкин.

Ремонт завершится в этом году. «Это позволит обеспечить бесперебойную работу системы теплоснабжения целого микрорайона и создать необходимый резерв. Финансирование проекта идёт за счёт инвестиционной программы предприятия», – уточнил глава Пскова.