Несколько домов, магазинов, гостиница и детский сад останутся без воды в Великих Луках 22 января
Водоснабжение временно отключат на улице Дружбы в Великих Луках в среду, 22 января, с 9:00 в связи с ремонтными работами. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации со ссылкой на предприятие «Водоканал».
Воды не будет на улице Дружбы, 19; 19, корпус 1; 19, корпус 2; 21; 23 (жилые дома); 17а (детский сад № 20); 23, корпус 1 (гостиница); 10а, 19, 21 (магазины); 23, корпус 2 (бассейн), а также в доме № 8.
Водоснабжение восстановят после окончания работ.
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