Более двухсот животных спасли при пожаре на животноводческой ферме в Псковской области

18:50, 21 января 2025, ПАИ

В Великолукском районе в деревне Малахи на 85 «квадратах» загорелась животноводческая ферма. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пожарные спасли 150 телят и 70 коров. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в служебном помещении.

На месте работали 15 специалистов и пять единиц техники МЧС России.