Псковича со шрамами на руках продолжает искать полиция
Поиски 49-летнего Дмитрия Абрамова, пропавшего 2 сентября 2023 года в Пскове, продолжаются. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Мужчина проживал в переулке Путейца в Пскове. На вид ему около 45–50 лет, рост 190 сантиметров, у мужчины худощавое телосложение, овальное лицо и русые волосы. На правой руке между большим и указательным пальцами имеет татуировку с буквой «д». Кроме того, у Дмитрия Абрамова есть шрамы от ожогов на обеих руках.
Пскович, предположительно, был одет в чёрную куртку, синие джинсы, ботинки либо кроссовки тёмного цвета.
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.
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