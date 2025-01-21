Золочение шпиля колокольни, главки и крестов церкви Сорока Мучеников Севастийских выполнили реставраторы в Печорах
В Печорах продолжается реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских. Работы проводятся внутри памятника и с фасадной стороны, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
«Выполнена вычинка кирпичной кладки по фасадам, произведено золочение шпиля колокольни, главки и крестов, оштукатурена фасадная часть стен верхнего яруса колокольни и оштукатурен восьмерик», – рассказали реставраторы.
Кроме того, рабочие выполнили монтаж новой системы отопления, новых оконных заполнений.
Отметим, церковь 40-ка Севастийских Мучеников – первая церковь подмонастырской слободы, перенесена в 1540 году преподобномучеником Корнилием из монастыря на «дворец», напротив главного входа в монастырь. Деревянный храм сгорел. Существующая церковь построена в 1817 году. В 1860 году построена каменная колокольня.
Напомним, по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона осенью 2023 года начали проходить археологические исследования объёмов храма и прилежащих территорий.
В январе 2024 года храм закрыли для богослужений. Внутри памятника и с фасадной стороны специалисты АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» начали ремонтно-реставрационные работы.
Золочение шпиля колокольни, главки и крестов церкви Сорока Мучеников Севастийских выполнили реставраторы в Печорах
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