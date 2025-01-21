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Культура

Посвящённую Донецку выставку открыли в Пскове

В Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова состоялось открытие фотовыставки «Цветы с фронта. Донецкая тишина». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Фото здесь и далее: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

Выставку открыла генеральный директор библиотеки Лариса Егорова. Она поблагодарила организаторов – государственный музей «Исаакиевский собор» и автора Жаннет Шершицкую.

«Специальная военная операция – это наша история и человеческие судьбы, трогающие до глубины души. Выставка напоминает о том, что защита Отечества – не только долг, но и великая честь. Это то, что объединяет всех нас, независимо от возраста, профессий и убеждений», – сказала Лариса Егорова.

Помощник руководителя государственного музея «Исаакиевский собор» Сергей Черномор рассказал, что выставка «Цветы с фронта. Донецкая тишина» экспонируется в Псковской области во второй раз. Первыми с ней познакомились жители Гдова в ноябре прошлого года. Говоря о сотрудничестве с донецкими коллегами, Сергей Черномор подчеркнул, что музей «Исаакиевский собор» не может оставаться в стороне от происходящих событий, а военно-патриотическая тематика является важным направлением работы.

«Данная экспозиция является знаком солидарности со всеми жителями новых регионов России, с теми, кто отстаивает право на существование и свободу разговаривать на родном языке. Мы все должны понимать, что сложить руки, перестать бороться – это то, о чём мечтает наш враг. Но у него ничего не получится», – сказал он.

В основу выставки легли фотографии, выполненные членом Союза журналистов России, членом Творческого союза художников (секция фотографии), участником многочисленных выставок, фотографом Жаннетой Шершицкой за время гуманитарных поездок в Донецкую Народную Республику, а также фотоснимки гвардии капитана Дениса Шершицкого (1981–2023), сделанные в Запорожье во время участия в специальной военной операции.

Экспозиция расположена на трёх этажах библиотеки. Посетить её можно с 21 января по 25 февраля.

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