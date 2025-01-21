Золотую свадьбу отпраздновали супруги Хреновы из Великолукского района

20:59, 21 января 2025, ПАИ

В отделе ЗАГС Великих Лук открыт новый сезон чествования золотых юбиляров. Первой парой в 2025 году, снова посетившей Дворец бракосочетания спустя 50 лет, стали супруги Евгений и Раиса Хреновы, пишет газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на комитет юстиции Псковской области.

«Знакомство состоялось на свадьбе у друзей – и вот прошло целых 50 лет совместной жизни. Супруги работали на радиозаводе, где образовалась трудовая династия. Здесь же трудились мать Раисы Александровны, брат, а позже присоединилась и дочь. Евгений Евгеньевич награждён орденом Трудовой Славы 3-й степени. Раиса Александровна избиралась депутатом областного созыва», – отметили в комитете.

Супруги Хреновы воспитали двух дочерей и сына. Муж и жена поддерживали друг друга в самые непростые времена. Сегодня юбиляры помогают воспитывать внучку и правнука.

«Жалейте, цените и уважайте друг друга, проявляйте терпение – и тогда каждый ваш день будет наполнен любовью, душевным теплом и радостью!» – раскрыла пара секрет семейного счастья.