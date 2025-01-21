В Псковской области стартовал проект «Юный пилот – первый полёт»

23:24, 21 января 2025, ПАИ

В центре внешкольной работы «Патриот» стартовал проект «Юный пилот – первый полёт». Участников проекта обучат основам пилотирования беспилотных авиационных систем, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Для этих целей привлекли опытных специалистов – сотрудников ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области. Курс рассчитан на 18 уроков. За это время обучающиеся познакомятся с видами летательных аппаратов, научатся самостоятельно собирать такие устройства и управлять ими. «Первые занятия успешно завершились, вызвав заинтересованность у школьников. Каждый хотел надеть электронные очки и попробовать точно управлять джойстиком. Как отмечают ребята, такие знания разносторонним людям могут всегда пригодиться, поэтому встречи с бойцами спецназа никто не прогуливает», – отметили в ведомстве.

Добавим, проект «Юный пилот – первый полёт» – это образовательная программа, состоящая из 36-часового курса с теоретической и практической частью. Её участники получат возможность собрать базовый квадрокоптер, научиться управлять им, познакомятся с системами технического зрения и принципами работы нейросетей. Проект имеет высокую социальную эффективность, поскольку способствует формированию у детей цифровых, технических, творческих и спортивных компетенций, которые помогут им в будущем.