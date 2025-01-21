Локнянские школьники посетили в Пскове выставку трофейной военной техники НАТО

23:46, 21 января 2025, ПАИ

Учащиеся 8-го класса Локнянской средней школы посетили в Пскове выставку трофейной военной техники НАТО, подбитой и захваченной военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет районная газета «Восход».

Ребятам провели экскурсию по выставке под открытым небом, рассказав об основных характеристиках каждой военной машины.

В павильонах филиала центра военно-спортивной подготовки молодёжи «Воин» ребята смогли поучаствовать в мастер-классах по основам оказания первой медицинской помощи, а также поупражняться в стрельбе. По желанию попробовали собрать и разобрать автомат.

Также школьники побывали в Псковском кремле, где познакомились с культурным наследием региона.

Ранее сообщалось, что в псковской библиотеке открылась фотовыставка «Цветы с фронта. Донецкая тишина».