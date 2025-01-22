День авиации войск ПВО отмечают в России

07:06, 22 января 2025, ПАИ

День авиации войск ПВО ежегодно отмечают в России 22 января, сообщает calend.ru. Праздник был учреждён в 1996 году.

Исторически авиация ПВО начала формироваться во время Первой мировой войны, когда возникла необходимость защищать воздушное пространство. В годы Великой Отечественной войны истребительная авиация стала ключевым элементом в борьбе с вражеской авиацией, обеспечивая защиту стратегически важных объектов и населения.

С тех пор задачи авиации ПВО значительно расширились, учитывая развитие технологий и новые угрозы. Современные системы ПВО включают в себя не только истребители, но и различные ракетные комплексы.