Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Филиппов день наступил по народному календарю

Православная церковь отмечает 22 января память святителя Филиппа Московского, сообщает calend.ru.

Митрополит Филипп жил в эпоху Ивана Грозного и стал известен как критик опричнины. Из-за своей позиции он попал в опалу, был сослан, а впоследствии убит Малютой Скуратовым.

На Руси Филиппов день считался временем для хозяйственных дел. Во время праздников накапливалось множество забот, и люди стремились привести в порядок как свои дома, так и себя. В этот день было принято заниматься уборкой, стиркой и посещением бани, что называлось «смывать Святки».

Существовало множество пословиц, связанных с этим днем, которые подчеркивали важность женщин в домашнем хозяйстве: «Дом стоит на хозяйке»; «Добрая хозяйка ценнее золота»; «Не та хороша хозяйка, что красно говорит, а та, которая вкусно щи варит».

Крестьяне также обращали внимание на приметы: если в Филиппов день погода ясная, это предвещало хороший урожай летом. Если скот, выпущенный на улицу, стремился обратно в стойло, это означало, что впереди будет холодная погода и снег.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 января 2025

До +2 градусов ожидается в Псковской области 23 января
22 января 2025

Псковские студенты несут службу вместе с полицией
22 января 2025

76% псковичей поддерживают увеличение размера пособия по уходу за ребёнком
22 января 2025

Нужно ли менять рацион собак зимой, объяснил кинолог
22 января 2025

Опасно холодная погода ждёт жителей СЗФО
22 января 2025

Дороги в Дновском округе очищают от снега
21 января 2025

Локнянские школьники посетили в Пскове выставку трофейной военной техники НАТО
21 января 2025

Акция «Студенческий десант» прошла в Печорах

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...