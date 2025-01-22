Филиппов день наступил по народному календарю

07:27, 22 января 2025, ПАИ

Православная церковь отмечает 22 января память святителя Филиппа Московского, сообщает calend.ru.

Митрополит Филипп жил в эпоху Ивана Грозного и стал известен как критик опричнины. Из-за своей позиции он попал в опалу, был сослан, а впоследствии убит Малютой Скуратовым.

На Руси Филиппов день считался временем для хозяйственных дел. Во время праздников накапливалось множество забот, и люди стремились привести в порядок как свои дома, так и себя. В этот день было принято заниматься уборкой, стиркой и посещением бани, что называлось «смывать Святки».

Существовало множество пословиц, связанных с этим днем, которые подчеркивали важность женщин в домашнем хозяйстве: «Дом стоит на хозяйке»; «Добрая хозяйка ценнее золота»; «Не та хороша хозяйка, что красно говорит, а та, которая вкусно щи варит».

Крестьяне также обращали внимание на приметы: если в Филиппов день погода ясная, это предвещало хороший урожай летом. Если скот, выпущенный на улицу, стремился обратно в стойло, это означало, что впереди будет холодная погода и снег.