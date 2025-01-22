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Нужно ли менять рацион собак зимой, объяснил кинолог

Нужно ли менять рацион собак зимой, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пишет газета «Известия».

Нужно ли менять рацион собак зимой, объяснил кинолог. Фото: ПАИ

По его словам, современные домашние собаки не испытывают сильного холода, как их дикие предки, которые жили на улице. В условиях квартиры питомцы находятся в тепле, с обогревателями, а на прогулках их защищает одежда от холода и ветра, поэтому обменные процессы у собак не изменяются так значительно, как это было раньше. Если ветеринар не рекомендовал вносить изменения в рацион, то делать это необязательно, обратил внимание Владимир Голубев.

Он отметил, что зимой владельцы могут заметить снижение активности своих собак. Питомцы могут больше отдыхать и отказываться от долгих прогулок, что сказывается на их физическом состоянии. Кроме того, находясь дома, собаки могут чаще подходить к миске или просить лакомства. Многие владельцы не могут устоять перед умоляющим взглядом своих любимцев и балуют их различными угощениями, что может привести к избыточному весу, сказал президент федерации.

Эксперт объяснил, что если собака действительно становится менее активной зимой, то увеличивать количество корма не следует; в некоторых случаях рацион даже стоит сократить.

Тем владельцам, чьи собаки живут в вольерах, вероятно, потребуется пересмотреть их питание, добавил он. По его словам, для таких питомцев важно не замерзнуть на улице. Хотя они находятся в утепленных вольерах и будках, более калорийная пища будет им полезна, пояснил кинолог.

Голубев подчеркнул, что изменения в рационе следует вносить заранее: перед наступлением сильных холодов необходимо постепенно увеличивать калорийность корма. Также можно иногда давать питомцу теплый мясной бульон. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные добавки в пищу, о которых должен сообщить специалист.

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