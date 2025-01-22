12 великолучан участвуют во всероссийских соревнованиях по кикбоксингу «Золотое кольцо»
12 великолучан принимают участие во всероссийских соревнованиях по кикбоксингу «Золотое кольцо», которые проходят в Суздале с 21 по 25 января. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Отечество».
В соревнованиях участвуют более 1 000 спортсменов из 35 регионов страны. Псковскую область представляют 12 спортсменов, воспитанников тренера Сергея Москалёва.
Сегодня, 22 января, состоится первый день боёв. Награды состязаний разыгрываются в дисциплинах «фулл-контакт», «лоу-кик» и «лайт-контакт».
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12 великолучан участвуют во всероссийских соревнованиях по кикбоксингу «Золотое кольцо»
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