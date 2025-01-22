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Псковские студенты несут службу вместе с полицией

Всероссийскую акцию «Студенческий десант» проводят в Псковской области с 22 по 24 января. Благодаря ей курсанты учебных заведений МВД России, студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений получают возможность пройти кратковременную стажировку в подразделениях полиции, познакомиться со спецификой службы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

  • Псковские студенты несут службу вместе с полицией
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские студенты несут службу вместе с полицией
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские студенты несут службу вместе с полицией
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские студенты несут службу вместе с полицией
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские студенты несут службу вместе с полицией
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские студенты несут службу вместе с полицией
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские студенты несут службу вместе с полицией
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковские студенты несут службу вместе с полицией
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Для ребят из Псковского кооперативного техникума знакомство с работой полицейских началось со встречи с руководством УМВД России по городу Пскову. После участников акции в соответствии с их пожеланиями распределили по службам, в которых им предстоит пройти краткую стажировку: патрульно-постовая служба полиции и Госавтоинспекция УМВД России по Псковской области.

В ходе акции «Студенческий десант» студенты Псковского кооперативного техникума посмотрели фильм о работе сотрудников полиции «Наша служба» и посетили Комнату истории УМВД России по городу Пскову.

Также учащимся, изъявившим желание ближе познакомиться с работой сотрудников Госавтоинспекции, предоставили возможность совместно с полицейскими нести службу на одной из улиц города. Пока госавтоинспекторы останавливали машины и проверяли у водителей документы, студенты, вручая светоотражатели, информировали водителей о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

Одна из групп «Студенческого десанта» выехала с одним из экипажей батальона патрульно-постовой службы полиции на маршрут патрулирования.

В ходе патрулирования полицейские рассказали участникам акции о видах экипировки и оружия, используемых сотрудниками ППС полиции при несении службы. Ребята также интересовались патрульным автомобилем, оснащённым необходимыми средствами для патрулирования городских улиц, а также процессом задержания и доставления правонарушителей.

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