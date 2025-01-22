Российские теннисистки вышли в полуфинал парного турнира Australian Open

11:31, 22 января 2025, ПАИ

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал женского парного турнира «Большого шлема» Australian Open, который проходит в Мельбурне, передаёт корреспондент ПАИ.

В четвертьфинальном матче россиянки обыграли дуэт Камиллы Рахимовой (Россия) и Сары Соррибес‑Тормо (Испания). Матч завершился в пользу Андреевой и Шнайдер со счётом 6:3, 6:0.

В полуфинале российские теннисистки сыграют с победителями матча Катерина Синякова (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США) против Кристины Младенович (Франция) и Чжан Шуай (Китай). В одиночном разряде никто из российских теннисистов не вышел в полуфинал австралийского «мейджора» впервые с 2020 года.

Отметим, что Мирра Андреева и Диана Шнайдер в прошлом году стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже в парном разряде. Они выиграли единственную медаль Олимпиады среди спортсменов из России.

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