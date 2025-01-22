735 млн рублей перечислили РЖД в бюджет Псковской области за 2024 год

10:53, 22 января 2025, ПАИ

735 млн рублей перечислили РЖД в бюджет Псковской области за 2024 год, сообщили ПАИ в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Общая сумма налоговых отчислений в бюджеты всех регионов ОЖД по итогам прошлого года составила 16 млрд рублей.

Наибольшие суммы получили Ленинградская область и Санкт-Петербург – 4,9 млрд и 4,4 млрд рублей соответственно.

По остальным регионам Северо-Запада отчисления распределились так: Республика Карелия – 2,1 млрд рублей, Тверская область – 1,6 млрд рублей, Мурманская область – 1,4 млрд рублей, Новгородская область – 890 млн рублей.

Преимущественно эти налоговые поступления направлены на развитие транспортной системы регионов, уточнили в ОЖД.