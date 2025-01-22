Первенства СЗФО по футзалу среди девушек пройдут в Пскове

11:15, 22 января 2025, ПАИ

Первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по футзалу среди девушек пройдут в Пскове с 27 по 31 января. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

В трёх турнирах возрастных категорий до 12, 14 и 16 лет примут участие 16 команд из Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Псковской областей, а также Карелии.

Среди девочек до 12 лет Псковскую область представит команда «Россиянка». В средней и старшей группах за победу поборются воспитанницы клуба «Псков». Все игры турнира будут транслироваться в сообществе ОФФ «Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте».

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