Первенства СЗФО по футзалу среди девушек пройдут в Пскове
Первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по футзалу среди девушек пройдут в Пскове с 27 по 31 января. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».
В трёх турнирах возрастных категорий до 12, 14 и 16 лет примут участие 16 команд из Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Псковской областей, а также Карелии.
Среди девочек до 12 лет Псковскую область представит команда «Россиянка». В средней и старшей группах за победу поборются воспитанницы клуба «Псков». Все игры турнира будут транслироваться в сообществе ОФФ «Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте».
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