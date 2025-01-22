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Общество

В страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребёнком до 1,5 лет

В страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребёнком до 1,5 лет, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Соответствующий законопроект подготовил Минтруд. Документ снимает ограничение по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком до полутора лет. Раньше максимально могли зачесть шесть лет, или уход за четырьмя детьми в общей сложности, теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребёнком.

Это должно повысить будущую пенсию многодетных родителей. «Нововведения затронут и тех, кто уже вышел на пенсию. После вступления закона в силу многодетные родители смогут обратиться в Социальный фонд за пересчетом страховой пенсии», - уточнил Антон Котяков.

Также многодетные матери, удостоенные звания «Мать-Героиня», будут получать ежемесячные выплаты как и Герои труда. Героям труда сейчас выплачивается по 31,9 тыс. рублей. Выплаты индексируются каждый год 1 апреля пропорционально росту социальной пенсии.

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