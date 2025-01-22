Водитель Peugeot врезалась в УАЗ на дороге в Локнянском округе

11:45, 22 января 2025, ПАИ

Водитель Peugeot врезалась в УАЗ на дороге в Локнянском округе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ». ДТП произошло за поворотом к деревне Орешково перед деревней Башово. Обе машины ехали со стороны Локни в сторону Великих Лук.

После аварии пассажирке Peugeot стало плохо, для нее вызывали бригаду скорой помощи.

На месте работали сотрудники полиции, ДПС, медики.