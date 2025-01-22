Водитель Peugeot врезалась в УАЗ на дороге в Локнянском округе
Водитель Peugeot врезалась в УАЗ на дороге в Локнянском округе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ». ДТП произошло за поворотом к деревне Орешково перед деревней Башово. Обе машины ехали со стороны Локни в сторону Великих Лук.
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
После аварии пассажирке Peugeot стало плохо, для нее вызывали бригаду скорой помощи.
На месте работали сотрудники полиции, ДПС, медики.
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