В Пскове задержали мужчину, расплатившегося фальшивыми деньгами

12:13, 22 января 2025, ПАИ

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, расплатившегося в псковском магазине фальшивой купюрой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

21 января росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Труда в Пскове сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они выяснили, что 39-летний мужчина пытался расплатиться за товар пятитысячной купюрой. У продавца были сомнения в её подлинности. Она проверила купюру на детекторе, который обнаружил фальшивку, и нажала кнопку тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии передали гражданина в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, уточнили в пресс-службе.