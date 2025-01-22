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Происшествия

В Пскове задержали мужчину, расплатившегося фальшивыми деньгами

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, расплатившегося в псковском магазине фальшивой купюрой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

21 января росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Труда в Пскове сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они выяснили, что 39-летний мужчина пытался расплатиться за товар пятитысячной купюрой. У продавца были сомнения в её подлинности. Она проверила купюру на детекторе, который обнаружил фальшивку, и нажала кнопку тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии передали гражданина в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, уточнили в пресс-службе.

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