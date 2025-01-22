С обсуждения перспектив развития ПсковГУ начнётся первая в 2025 году сессия Собрания

12:57, 22 января 2025, ПАИ

На 30 января назначил Совет Псковского областного Собрания первую в 2025 году сессию. Заседание начнётся с парламентского часа, посвящённого деятельности и перспективам развития Псковского государственного университета, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Ознакомиться с работой псковского вуза спикер Александр Котов предложил коллегам ещё в конце прошлого года. Ректор университета Наталья Ильина откликнулась на инициативу Собрания и выразила готовность рассказать с парламентской трибуны об успехах опорного университета. Чтобы обсуждение было более предметным, предварительно депутаты намерены посетить Учебно-лабораторный корпус ПсковГУ и Передовую инженерную школу гибридных технологий в станкостроении Союзного государства, созданную при партнёрском участии Белорусского национального технического университета и ряда высокотехнологичных компаний двух стран.

Всего в повестке заседания 15 вопросов. Депутатам предстоит внести изменения в действующие областные законы о государственной гражданской службе, о социальном партнёрстве в сфере труда, о туристской деятельности, о мерах соцподдержки отдельных категорий граждан. Кроме того, вновь будет поднят вопрос об увеличении штрафа за нарушение закона о тишине.

Заседание пройдёт в актовом зале правительства Псковской области. Следить за ходом обсуждения онлайн можно на официальном сайте и страницах парламента в соцсетях. Начало в 11:00.